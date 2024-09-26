Бришкенс: железнодорожную ветку для соединения с аэропортом "Рига" может построить LDz

Он отметил, что для того, чтобы в рамках проекта Rail Baltica можно было добраться от Центрального вокзала до аэропорта, необходимо построить насыпь длиной 3,7 километра.

"Речь идет о 3,7-километровой насыпи от Иманты до аэропорта "Рига", которая в любом случае является частью проекта Rail Baltica", - сказал Бришкенс, добавив, что насыпь будет создана для двух путей.

Министр также отметил, что инфраструктура Rail Baltica может быть использована для того, чтобы сделать возможным поездку в аэропорт на поезде уже в 2028 году, то есть задолго до того, как Rail Baltica доберется до Риги.

"Учитывая, что инфраструктура готова, по крайней мере эта насыпь, почему бы не проложить широкие рельсы на одном пути на некоторое время, прежде чем мы проложим там рельсы Rail Baltica. С экономической точки зрения это даст пассажирам возможность добираться до аэропорта на поезде за несколько лет ввода до Rail Baltica", - сказал Бришкенс.

Министр также отметил, что в этом случае можно будет проложить один путь европейской колеи рядом или объединить два пути.

Он также указал, что Европейский союз не поддерживает строительство путей колеи 1520 мм, но в этом случае участок протяженностью 3,7 км придется строить собственными силами, включая инфраструктуру шпал, крепления и профиль пути.

"Если эта программа (...) стоит более 400 миллионов евро, то этот компонент пути составляет менее 1%. Это крайне малая часть общих инвестиций, с которой Latvijas dzelzceļš, вероятно, сможет справиться самостоятельно", - сказал Бришкенс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!