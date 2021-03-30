Банк Латвии повысил прогноз прироста ВВП на этот год
Банк Латвии повысил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с 2,8% до 3,3%, свидетельствует опубликованная центробанком информация.
Банк Латвии повысил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с 2,8% до 3,3%, свидетельствует опубликованная центробанком информация.
Также повышен прогноз экономического роста Латвии на 2022 год - с 5,3% до 6,5%, а в 2023 году прирост ВВП Латвии ожидается в размере 3,6%.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что последние прогнозы более оптимистичны, чем в декабре 2020 года, потому что учтена поддерживающая монетарная политика и благоприятные условия финансирования, а также оказываемая предприятиям и жителям широкая фискальная поддержка для смягчения негативных последствий Covid-19.
Если вакцинация будет проходить по плану, ожидается, что со второй половины 2021 года ограничения будут значительно ослаблены, и это улучшит настроения потребителей и бизнеса. Банк Латвии прогнозирует, что фискальные меры по поддержке населения и более активное использование накоплений, сделанных во время пандемии из соображений предосторожности или невозможности трат, приведут к быстрому восстановлению частного потребления.
Банк Латвии прогнозирует, что быстрое восстановление роста ВВП, особенно в частном потреблении, во второй половине 2021 года будет устойчивым и продолжится в 2022 году, когда прирост ВВП может составить 6,5%. Это также улучшит возможности трудоустройства, сократится безработица. Кроме того, рост инвестиций будет поддерживаться как значительным дополнительным притоком средств из ЕС, так и улучшением настроений частных инвесторов.