Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Банк Латвии повысил прогноз прироста ВВП на этот год

ФОТО: LETA/Zane Bitere

Банк Латвии повысил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с 2,8% до 3,3%, свидетельствует опубликованная центробанком информация.

Также повышен прогноз экономического роста Латвии на 2022 год - с 5,3% до 6,5%, а в 2023 году прирост ВВП Латвии ожидается в размере 3,6%.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что последние прогнозы более оптимистичны, чем в декабре 2020 года, потому что учтена поддерживающая монетарная политика и благоприятные условия финансирования, а также оказываемая предприятиям и жителям широкая фискальная поддержка для смягчения негативных последствий Covid-19.

Если вакцинация будет проходить по плану, ожидается, что со второй половины 2021 года ограничения будут значительно ослаблены, и это улучшит настроения потребителей и бизнеса. Банк Латвии прогнозирует, что фискальные меры по поддержке населения и более активное использование накоплений, сделанных во время пандемии из соображений предосторожности или невозможности трат, приведут к быстрому восстановлению частного потребления.

Банк Латвии прогнозирует, что быстрое восстановление роста ВВП, особенно в частном потреблении, во второй половине 2021 года будет устойчивым и продолжится в 2022 году, когда прирост ВВП может составить 6,5%. Это также улучшит возможности трудоустройства, сократится безработица. Кроме того, рост инвестиций будет поддерживаться как значительным дополнительным притоком средств из ЕС, так и улучшением настроений частных инвесторов.

 
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