Банк Латвии повысил прогноз прироста ВВП на этот год

Также повышен прогноз экономического роста Латвии на 2022 год - с 5,3% до 6,5%, а в 2023 году прирост ВВП Латвии ожидается в размере 3,6%.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что последние прогнозы более оптимистичны, чем в декабре 2020 года, потому что учтена поддерживающая монетарная политика и благоприятные условия финансирования, а также оказываемая предприятиям и жителям широкая фискальная поддержка для смягчения негативных последствий Covid-19.

Если вакцинация будет проходить по плану, ожидается, что со второй половины 2021 года ограничения будут значительно ослаблены, и это улучшит настроения потребителей и бизнеса. Банк Латвии прогнозирует, что фискальные меры по поддержке населения и более активное использование накоплений, сделанных во время пандемии из соображений предосторожности или невозможности трат, приведут к быстрому восстановлению частного потребления.