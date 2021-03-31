Спасатели вытащили из оконного проема Национальной оперы застрявшую там ондатру

"В глубокий оконный проем упал довольно большой зверек, который выбраться своими силами не мог. Возможно, он упал туда, так как слишком увлекся, слушая музыку. Большое спасибо парням из Пожарно-спасательной службы, которые вытащили грызуна и доставили в клинику Др. Бейнерта", - сообщает Dzīvnieku policija.