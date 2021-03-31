Спасатели вытащили из оконного проема Национальной оперы застрявшую там ондатру
Во вторник, 30 марта, у Латвийской национальной оперы прошли необычные спасательные работы.
Во вторник, 30 марта, у Латвийской национальной оперы прошли необычные спасательные работы.
"В глубокий оконный проем упал довольно большой зверек, который выбраться своими силами не мог. Возможно, он упал туда, так как слишком увлекся, слушая музыку. Большое спасибо парням из Пожарно-спасательной службы, которые вытащили грызуна и доставили в клинику Др. Бейнерта", - сообщает Dzīvnieku policija.
После консультаций с Ингмаром Лидакой выяснилось, что спасенный зверек - ондатра. Зверька доставили на Кишезерс, где много камыша и, как известно, живут ондатры.
Pie Latvijas Nacionālās operas šodien notika neparasti glābšanas darbi. Dziļā loga ailē bija iekritis paliels zvēriņš,...Posted by Dzīvnieku Policija on Tuesday, 30 March 2021