Ср, 31.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

CityBee: рынок каршеринга вернулся к докризисному объему

Автомобиль Citybee. ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a/Leta

Рынок каршеринга вернулся к объему до пандемии, и в этом году клиенты CityBee Latvija совершили более 112 тыс. поездок, сообщила агентству LETA руководитель каршеринговой компании "CityBee Latvija" Эгия Гайлума.

По ее словам, особенно увеличилось использование автомобилей в рабочие дни, чтобы не приходилось пользоваться общественным транспортом.

Глава CityBee Latvija пояснила, что привычки населения Латвии изменились, люди при каршеринге стали больше использовать автомобили класса комфорт и комфорт плюс, за последний месяц доля поездок на таких авто достигла 75%.

"Это также хорошая новость в отношении латвийской экономики. [...] Если на рынке каршеринга наблюдается рост, это означает, что и экономическая активность в стране высока",

- добавила Гайлума.

Ввиду изменения привычек потребителей в этом году компания уделила особое внимание нише автомобилей повышенного комфорта, значительно увеличив количество автомобилей, отметила руководитель компании. Автопарк CityBee вырос до 400 легковых автомобилей и 60 грузовых автобусов.

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