CityBee: рынок каршеринга вернулся к докризисному объему

По ее словам, особенно увеличилось использование автомобилей в рабочие дни, чтобы не приходилось пользоваться общественным транспортом.

Глава CityBee Latvija пояснила, что привычки населения Латвии изменились, люди при каршеринге стали больше использовать автомобили класса комфорт и комфорт плюс, за последний месяц доля поездок на таких авто достигла 75%.

"Это также хорошая новость в отношении латвийской экономики. [...] Если на рынке каршеринга наблюдается рост, это означает, что и экономическая активность в стране высока",

- добавила Гайлума.