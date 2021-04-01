Главное, можно завести: водитель попал в аварию на разбитой ранее машине

Несколько дней назад, 29 марта, оперативные службы были направлены в округу Кекавы. Поступила информация, что на гранитной улице Ванадзиню, ведущей с Рижской окружной дороги в центр Кекавы, произошла серьезная авария, в которой есть несколько пострадавших и даже застрявшие в транспортных средствах люди.
Прибыв на место происшествия, пожарные и медики действительно встретили двух мужчин, а также улетевшую в канаву поврежденную Alfa Romeo, однако выяснилось, что автомобиль пострадал в аварии в другой день и в другом месте. Ее водитель Кристап, сумевший завести поврежденную машину, ехал на ней по улице Ванадзиню, где заехал в канаву и застрял.
В разговоре с передачей Degpunktā Кристап не раскрыл, перемещался ли он на машине в понедельник, или же она находится в канаве уже несколько дней. Кроме того, он не сказал, ехал ли пьяным, так как, по его собственным словам, он не медик.
Доказательств, что Alfa Romeo была в движении, а водитель трезв, не было и у дорожных полицейских. Стражам порядка осталось только проверить личность мужчины и после этого уехать.
Нужно добавить, что упомянутое Кристапом в разговоре ДТП, произошедшее на прошлой недели у Кекавы, зафиксировали и прохожие. Автор фотографии под своей публикацией отметил, что эта Alfa Romeo попадает в аварии уже не в первый раз.