Чт, 1.04.2021
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Эгил Левитс
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Открытие магазинов вне крупных торговых центров и очное обучение в школах: новые решения правительства

  • После Пасхи смогут работать все магазины вне крупных торговых центров
  • Почти все ограничения останутся в силе и после Пасхи
  • После Пасхи ученики 12-х классов смогут ходить в школу два раза в неделю
  • Установлены критерии смягчения ограничений в общественном питании
ФОТО: LETA

Сегодня на заседании правительство рассмотрело вопрос о смягчении ограничений после окончания режима чрезвычайной ситуации 7 апреля. После заседания состоялась пресс-конференция, на которой правительство сообщило о принятых решениях. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию пресс-конференции.

В пресс-конференции приняли участие:

  • премьер-министр Кришьянис Кариньш,
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис,
  • представитель SPKC Юрий Перевощиков.

Видео: Пресс-конференция

После Пасхи смогут работать все магазины вне крупных торговых центров

С 7 апреля смогут работать все магазины вне торговых центров, площадь которых превышает 7000 квадратных метров, свидетельствуют утвержденные правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19".

В торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров, как и прежде, смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины, торгующие кормами для животных, предметами гигиены, а также книжные магазины и места предоставления услуг.

В Министерстве экономики агентству LETA пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 квадратных метров и в которых расположены по меньшей мере пять различных торговцев.

Из этого следует, что, например, магазины Depo и Ikea с 7 апреля смогут открываться.

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По подсчетам Министерства экономики, в соответствии с протоколом безопасной торговли работу смогут начать до 9000 торговых мест.

На одного покупателя в месте торговли должна обеспечиваться площадь не менее 25 квадратных метров, а в местах предоставления услуг - не менее 15 квадратных метров.

При торговле на улице и на рынках должна соблюдаться физическая дистанция, необходимо контролировать потоки посетителей и работников. Должен быть назначен человек, ответственный за реализацию мероприятий эпидемиологической безопасности.

Чтобы избежать риска чрезмерного скопления людей, в месте организации уличной торговли сможет находиться не более 20 участников торговли, а также там нельзя будет проводить развлекательные мероприятия. Места уличной торговли должны будут огораживаться, например, забором или ограничительной лентой.

Почти все ограничения останутся в силе и после Пасхи

После 7 апреля останутся в силе почти все ограничения, введенные для сокращения распространения Covid-19, постановило сегодня правительство.

Ранее правительство решило не продлевать после 6 апреля режим чрезвычайной ситуации, который действует с 9 ноября прошлого года.

Частные мероприятия и собрания по-прежнему будут запрещены, а встречи на свежем воздухе будут разрешены с участием до десяти человек и в рамках двух домохозяйств. Разрешены будут также шествия и пикеты с максимум десятью участниками.

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С 7 апреля действует требование носить маски во всех общественных местах, где находится более одного человека, в том числе на рабочих местах. Обязательное использование масок предусмотрено также в общественных местах с интенсивным потоком людей, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра.

Как и прежде, маски не обязаны носить дети младше семи лет, лица с физическими и психическими расстройствами, работники культуры во время выступлений, участники процесса обучения вокалу, инструментальной игре и танцу. Маски могут не использовать, например, дикторы в интервью продолжительностью менее 15 минут. Использование маски для лица также не обязательно для профессиональных спортсменов во время тренировок.

Сохраняется требование об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 50% его вместимости.

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Ограничения будут по-прежнему применяться в сфере красоты, здоровья и развлечений, включая детские мероприятия. Парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи смогут продолжить свою работу.

В отношении музеев сохраняется требование о том, что возможны только индивидуальные посещения экспозиций под открытым небом.

Культурные и выставочные площадки также будут закрыты, за исключением раздачи книг в библиотеках и музейных зон под открытым небом. Возможна организация репетиций профессиональных работников искусства с 6 до 22 часов.

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Заведения общепита по-прежнему смогут продавать еду только навынос.

После Пасхи ученики 12-х классов по всей стране смогут ходить в школу дважды в неделю

После пасхальных выходных ученики 12-х классов по всей стране дважды в неделю смогут заниматься очно, остальным классам возможность заниматься очно дана только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях, свидетельствует решение Кабинета министров.

Очное обучение 12-классников по всей стране можно будет организовывать не чаще двух раз в неделю, занятия должны будут проводиться по тем предметам, по которым учащиеся будут сдавать централизованные экзамены. Будет также проводиться тестирование учащихся и работающих очно сотрудников школ на Covid-19.

Принимая во внимание, что приближаются централизованные экзамены, для примерно 20 000 выпускников средних школ это станет возможностью убедиться в своих знаниях и улучшить их.

В свою очередь, ученики 1-6-х классов смогут вернуться к очному обучению только в наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях. Ученики 7-9-х и 10-11-х классов в наиболее безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно по ротационному принципу. В случае с этими классами тесты на Covid-19 будут проходить только работники школ.

Очное обучение для этих классов будет возможно, если во вторник очередной недели двухнедельное совокупное количество случаев Covid-19 на административной территории конкретного города или края не превысит порог в 200 случаев на 100 000 жителей.

В некоторых случаях в зависимости от эпидемиологических обстоятельств очное обучение будет возможно, даже если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составит до 220 или до 250 случаев на 100 000 жителей.

В наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях ученики одного класса основной или средней школы в группах до 10 человек смогут очно заниматься на свежем воздухе. Можно будет проводить не более пяти таких занятий в неделю, однако это ограничение не относится к занятиям спортом.

По-прежнему можно будет проводить индивидуальные консультации для учеников, которые подвержены риску досрочного прерывания обучения на уровне основного и среднего образования, для выпускников 12-х классов и программ профессионального обучения, которые в первом полугодии 2021 года должны проходить государственные проверочные работы или получать профессиональную квалификацию. Такие очные консультации будут проходить только по приглашению преподавателя в порядке, установленном в учебном заведении. Время консультации не должно превышать 40 минут.

С 7 апреля работники детских садов будут проходить еженедельное тестирование на Covid-19. Они также должны соблюдать все меры предосторожности и носить маски.

Маски могут не использоваться детьми младше семи лет, а также лицами с явными двигательными нарушениями или проблемами психического здоровья, из-за которых человек может не иметь возможности или навыков, чтобы воспользоваться маской.

Также будет разрешено освоение практической части программ профессионального и высшего образования, которое необходимо для приобретения профессиональных навыков или квалификации в первой половине 2021 года. При этом в одной группе смогут находиться не более пяти студентов одного курса.

Установлены критерии смягчения ограничений в общественном питании

Кабинет министров согласовал в четверг критерии ослабления ограничений в сфере общественного питания.

Группа по оперативному управлению предложила Кабинету министров определить конкретную дату - 28 апреля, - начиная с которой следует пересмотреть ограничения для индустрии общественного питания. Премьер-министр Кришьянис Кариньш возразил, что в нынешней эпидемиологической ситуации было бы неправильно указывать конкретную дату в правилах.

Изменения в сфере общественного питания будут возможны, если 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии не превысит 320 случаев на 100 000 жителей.

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В последние дни этот показатель в Латвии составляет около 370 случаев.

Министерство экономики в сотрудничестве с предприятиями общественного питания подготовило предложение о внедрении модели безопасных услуг общественного питания, чтобы обеспечить равные условия для всех предпринимателей и снизить риск неплатежеспособности, а также не допустить разницы в условиях для разных групп предприятий и риска судебных разбирательств.

Модель безопасного общественного питания будет вводиться постепенно с учетом эпидемиологических рисков.

Если кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей не превышает 320, может быть организовано общественное питание на открытом воздухе, обслуживание до четырех человек за одним столом, не считая детей, не более чем из двух домохозяйств. При этом между столами должно быть расстояние не менее двух метров.

При кумулятивном показателе не выше 250 случаев на 100 000 жителей допустимо пребывание за одним столиком до восьми человек, не являющихся членами одной семьи. В этом случае тоже необходимо будет соблюдать расстояние в два метра между столами.

При дальнейшем снижении заболеваемости Covid-19 может быть разрешено питание в помещении при условии, что за одним столом находятся не более двух человек, не считая детей. При этом между столами должно быть обеспечено расстояние не менее двух метров, если между ними нет перегородки.

Посетители не должны находиться на открытом воздухе в заведениях общественного питания более двух часов, а без предварительного бронирования - одного часа.

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На обоих этапах смягчения ограничений поставщики услуг общественного питания должны назначать лицо, ответственное за выполнение мер эпидемиологической безопасности.

На обоих этапах заведения общепита смогут работать с 5 до 22 часов, а после 22 часов можно продавать еду только навынос.

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