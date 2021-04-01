Открытие магазинов вне крупных торговых центров и очное обучение в школах: новые решения правительства

В пресс-конференции приняли участие:
- премьер-министр Кришьянис Кариньш,
- министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
- директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис,
- представитель SPKC Юрий Перевощиков.
После Пасхи смогут работать все магазины вне крупных торговых центров
С 7 апреля смогут работать все магазины вне торговых центров, площадь которых превышает 7000 квадратных метров, свидетельствуют утвержденные правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19".
В торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров, как и прежде, смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины, торгующие кормами для животных, предметами гигиены, а также книжные магазины и места предоставления услуг.
В Министерстве экономики агентству LETA пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 квадратных метров и в которых расположены по меньшей мере пять различных торговцев.
Из этого следует, что, например, магазины Depo и Ikea с 7 апреля смогут открываться.
По подсчетам Министерства экономики, в соответствии с протоколом безопасной торговли работу смогут начать до 9000 торговых мест.
На одного покупателя в месте торговли должна обеспечиваться площадь не менее 25 квадратных метров, а в местах предоставления услуг - не менее 15 квадратных метров.
При торговле на улице и на рынках должна соблюдаться физическая дистанция, необходимо контролировать потоки посетителей и работников. Должен быть назначен человек, ответственный за реализацию мероприятий эпидемиологической безопасности.
Чтобы избежать риска чрезмерного скопления людей, в месте организации уличной торговли сможет находиться не более 20 участников торговли, а также там нельзя будет проводить развлекательные мероприятия. Места уличной торговли должны будут огораживаться, например, забором или ограничительной лентой.
Почти все ограничения останутся в силе и после Пасхи
После 7 апреля останутся в силе почти все ограничения, введенные для сокращения распространения Covid-19, постановило сегодня правительство.
Ранее правительство решило не продлевать после 6 апреля режим чрезвычайной ситуации, который действует с 9 ноября прошлого года.
Частные мероприятия и собрания по-прежнему будут запрещены, а встречи на свежем воздухе будут разрешены с участием до десяти человек и в рамках двух домохозяйств. Разрешены будут также шествия и пикеты с максимум десятью участниками.
С 7 апреля действует требование носить маски во всех общественных местах, где находится более одного человека, в том числе на рабочих местах. Обязательное использование масок предусмотрено также в общественных местах с интенсивным потоком людей, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра.
Как и прежде, маски не обязаны носить дети младше семи лет, лица с физическими и психическими расстройствами, работники культуры во время выступлений, участники процесса обучения вокалу, инструментальной игре и танцу. Маски могут не использовать, например, дикторы в интервью продолжительностью менее 15 минут. Использование маски для лица также не обязательно для профессиональных спортсменов во время тренировок.