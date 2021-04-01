Правительство отложило утверждение реформы управления портами

После критики реформы управления портами со стороны отрасли и социальных партнеров премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что все стороны согласны с тем, что изменения в управлении портами необходимы, поскольку нынешняя бизнес-модель не работает.

Однако премьер призвал в течение двух недель повторно обсудить эту реформу в Совете портов, транзита и логистики и Национальном совете трехстороннего сотрудничества. Он добавил, что, несмотря на то, что политическое соглашение по реформе достигнуто, в нем, возможно, необходимо сделать некоторые коррекции.