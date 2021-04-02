В Литве за сутки подтверждено 810 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 901

Литва:

За минувшие сутки был проведен 9521 молекулярный тест (ПЦР) и 4748 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 349,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В Литве первую дозу вакцины от Covid-19 получили 364 930 человек, две дозы - 168 740.

Эстония:

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1177 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,6%.

За сутки в больницах открыто 77 новых историй болезни Covid-19.

По состоянию на утро пятницы госпитализирован 681 пациент с Covid-19, в том числе в интенсивной терапии 73 пациента, из них 46 подключены к аппарату ИВЛ.

Из больниц выписаны 69 человек, 23 переведены в отделение не для Covid-19.