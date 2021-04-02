В Литве за сутки подтверждено 810 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 901

За минувшие сутки был проведен 9521 молекулярный тест (ПЦР) и 4748 антигенных тестов на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 349,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.
В Литве первую дозу вакцины от Covid-19 получили 364 930 человек, две дозы - 168 740.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1177 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,6%.
За сутки в больницах открыто 77 новых историй болезни Covid-19.
По состоянию на утро пятницы госпитализирован 681 пациент с Covid-19, в том числе в интенсивной терапии 73 пациента, из них 46 подключены к аппарату ИВЛ.
Из больниц выписаны 69 человек, 23 переведены в отделение не для Covid-19.
За сутки скончались 15 человек с коронавирусом – 92-летний мужчина, 86-летний мужчина, 84-летние женщина и мужчина, 82-летняя женщина, 81-летние женщина и мужчина, 80-летняя женщина, 79-летняя женщина, 76-летние женщина и мужчина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина, 55-летний мужчина, 43-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 922 человека с коронавирусом.