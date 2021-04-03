Первый день массовой вакцинации прошел успешно: прививки получили 2680 человек

Она отметила, что крупные центры вакцинации сегодня были открыты в тестовом режиме, чтобы убедиться в процессе массовой вакцинации и установить вещи, которые нужно улучшить.

"В течение всего дня происходила беспрерывная связь со всеми крупными центрами, в 19 часов состоялся последний на сегодня созвон, в целом была получена положительная оценка сегодняшней работы", - рассказала Стразда. 17

Всего вакцину получили 2680 человек во всех 12 местах вакцинации, что, как отметила Стразда, подтверждает, что крупные центры вакцинации могут обеспечить объем вакцинирования, позволяющий в течение дня добиться полноценного объема работы для всех примерно 660 вакцинаторов, подтверждая таким образом готовность вакцинировать еще больше.

Стразда отметила, что все центры вакцинации признают, что эта проверка была необходимо и она имеет ценность, так как это был первый опыт вакцинирования такого вида.

Сегодня с утра были открыты еще две группы жителей - лица, проживающие в одном домашнем хозяйстве с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией. Уже сегодня данные жителей, которые подали заявки на портале manavakcina.lv или по телефону 8989, ответственные лица направили учреждениям вакцинации, которые уже сегодня начали приглашать жителей на вакцинацию. В данный момент продолжается осведомление жителей в открытых сегодня приоритетных группах.

Бюро вакцинации пришло к выводу, что, принимая во внимание опыт первого дня, процесс вакцинации - быстр, понятен как для вакцинаторов, так и для жителей. Кроме того, видно, что люди в эти выходные предпочитают отдыхать и не все готовы вакцинироваться в выходные, даже если такая возможность обеспечена.

Завтра вакцинация продолжится. Осведомление жителей тоже.

Напомним, в первый день работы центров массовой вакцинации планируется привить 2800 человек, сообщила представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

Она напомнила, что в эти выходные вакцинацию в Латвии будут проводить все крупные центры вакцинации. Пять центров планируют работать все три дня, еще два центра - два дня, а пять центров - один день 3 апреля.

Сегодня продолжится рассылка приглашений на вакцинацию пожилым людям старше 70 лет, людям с хроническими заболеваниями и еще двум приоритетным группам.

К пасхальным выходным крупные центры вакцинации получили 10 000 доз вакцины.

Сегодня с 10 утра в Риге работали три центра вакцинации - в выставочном зале на Кипсале, в центре Atta и в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. Центры также начнут работать в Валмиерском культурном центре, культурном центре Gors в Резекне, Даугавпилсском центре латышской культуры и Даугавпилсском дворце культуры, Екабпилсском спортивном центре, Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и Юрмальской спортивной школе. Все эти центры были открыты до 18:00.

Центры, расположенные в Риге, Елгаве, Лиепае и Юрмале, будут открыты в воскресенье и понедельник. Центры в Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе будут открыты только в субботу.