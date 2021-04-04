За сутки подтверждено 238 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 5,7%

Умершие входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За прошедшие сутки сделано 4196 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 104 105 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболели 6696 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 351 случай на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 49 больных Covid-19, в том один человек переведен из другого медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 7

В целом в больницах находятся 674 пациента с Covid-19.

Выписано во вторник 19 пациентов с Covid-19, в том числе один человек переведен в другое медучреждение.