Вс, 4.04.2021
В случае экспресс-тестов следует помнить - и об этом говорится во всех инструкциях - что отрицательный результат нельзя рассматривать как то, что человек здоров - к вечеру человек может стать суперзаразным. Райнис Вента, доктор биомедицинских технологий
Райнис Вента, доктор биомедицинских технологий

За сутки подтверждено 238 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 5,7%
Госпитализировано 49 больных Covid-19

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 238 новых случаев Covid-19, умерли восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За прошедшие сутки сделано 4196 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 104 105 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболели 6696 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 351 случай на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализировано 49 больных Covid-19, в том один человек переведен из другого медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах находятся 674 пациента с Covid-19.

Выписано во вторник 19 пациентов с Covid-19, в том числе один человек переведен в другое медучреждение.

У 595 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 79 - в тяжелой.

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