Pasažieru vilciens просит не запрещать закупку запчастей из РФ и Беларуси

В настоящее время комитет Сейма по бюджету и финансам (налогам) рассматривает поправки к закону "О закупках для поставщиков общественных услуг", которые предусматривают, что заказчик при подготовке закупки требует от заявителя убедиться, что в выполнении заказа не участвуют товары и услуги, происходящие из РФ и Беларуси.

В письме в комиссию PV заявляет, что понимает цель законопроекта, но обращает внимание на то, что норма, содержащаяся в законопроекте, существенно повлияет как на работу PV, так и на обеспечение непрерывности движения общественного транспорта на железнодорожных маршрутах регионального значения.

В настоящее время для оказания услуг общественного транспорта используются дизель-поезда, электропоезда, низкопольные электропоезда Škoda 16Ev и маневровые тепловозы.

По словам PV, для подвижных составов, находящегося в собственности и эксплуатации компании, в рамках технического регламента и проектов завода-производителя для ремонта определены техническое решение и взаимная совместимость запчастей. Также PV должна соблюдать правила эксплуатации и ремонта в соответствии с инструкциями, установленными заводом-изготовителем.