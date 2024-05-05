Pasažieru vilciens просит не запрещать закупку запчастей из РФ и Беларуси

AS Pasažieru vilciens (PV) призывает сделать исключение из законопроекта об исключении из закупок товаров и услуг, произведенных в РФ и Беларуси, поскольку старые электро- и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы и построены во времена бывшего Советского Союза, поэтому большое количество запчастей невозможно заменить запчастями, произведенными в ЕС.
В настоящее время комитет Сейма по бюджету и финансам (налогам) рассматривает поправки к закону "О закупках для поставщиков общественных услуг", которые предусматривают, что заказчик при подготовке закупки требует от заявителя убедиться, что в выполнении заказа не участвуют товары и услуги, происходящие из РФ и Беларуси.
В письме в комиссию PV заявляет, что понимает цель законопроекта, но обращает внимание на то, что норма, содержащаяся в законопроекте, существенно повлияет как на работу PV, так и на обеспечение непрерывности движения общественного транспорта на железнодорожных маршрутах регионального значения.
В настоящее время для оказания услуг общественного транспорта используются дизель-поезда, электропоезда, низкопольные электропоезда Škoda 16Ev и маневровые тепловозы.
По словам PV, для подвижных составов, находящегося в собственности и эксплуатации компании, в рамках технического регламента и проектов завода-производителя для ремонта определены техническое решение и взаимная совместимость запчастей. Также PV должна соблюдать правила эксплуатации и ремонта в соответствии с инструкциями, установленными заводом-изготовителем.
В целях обеспечения требований безопасности невозможно вносить изменения в конструкцию вагонов, поскольку старые электропоезда и дизель-поезда проектировались и строились в условиях бывшего Советского Союза, а большая часть запчастей для них производится на российских и белорусских предприятиях.
По данным компании, PV постоянно ищет альтернативные решения, но заменить многие запчасти на аналоги, произведенные в ЕС, невозможно, поскольку они не соответствуют техническим характеристикам и проектам запчастей для старых поездов.
В PV подчеркивают, что рассмотреть альтернативное решение невозможно также из-за требований используемой железнодорожной инфраструктуры общего пользования – в системе безопасности движения поездов компания вынуждена использовать блок связи "Блок" российского производства.
Указав исключение в законопроекте, компания заявляет, что это позволит PV приобретать товары российского и белорусского происхождения, необходимые для техобслуживания и/или ремонта транспортных средств в тех случаях, когда приобретение альтернативы из ЕС невозможно.
"Если не будет разумного исключения, PV сможет эксплуатировать подвижные составы только до тех пор, пока в распоряжении компании существует запас запчастей, что в ряде случаев будет израсходовано уже весной этого года. Следовательно, PV будет вынуждено сократить количество подвижных составов", - говорится в письме компании.
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