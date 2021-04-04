С сегодняшнего дня привиться от Covid-19 могут пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет

Учитывая большую численность этой возрастной группы, вакцинация для этой группы населения будет вводиться постепенно. Прежде всего, приглашение на вакцинацию (в виде текстового сообщения, электронной почты или звонка) получат те жители этой возрастной группы, которые подали заявку на вакцинацию на manavakcina.lv или по телефону 8989, или у семейного врача. Постепенно на вакцинацию будут приглашать и остальных жителей этой возрастной группы.

"Вчера мы открыли две группы жителей – которые ухаживают за хронически больными детьми и детьми с иммунодефицитом в одном домохозяйстве. Продолжится обращения к этим жителям, как в призывом подать заявку, так и прийти на вакцинацию. Спасибо Детской клинической университетской больнице за сотрудничество в обращении к родителям. Еще вчера мы отправили более 11 000 текстовых сообщений родителям, призывая их как можно быстрее подать заявку на вакцинацию и тем самым как можно скорее предотвратить распространение вируса. Учитывая желание жителей пройти вакцинацию для более безопасной жизни, мы также открываем следующую группу, чтобы все, кто зарегистрировались на manavakcina.lv или по телефону 8989, могли получить вакцину", - отмечает министр здравоохранения Даниэль Павютс.

Принцип приоритетности вакцинации населения основан на рекомендациях Европейской комиссии и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения -

прежде всего вакцинировать тех, для кого вакцинация критично важна, как для себя лично, так и для жизней близких людей. 2

В настоящее время для вакцинации использовано 146 752 доз вакцины и 121 868 человек в Латвии уже получили по крайней мере одну дозу, что обеспечивает постепенный иммунитет и защиту от серьезных заболеваний. Из общего числа приоритетных групп людей, подлежащих вакцинации, вакцину получили 62 719 сеньоров старше 70 лет, 15 263 человек с хроническими заболеваниями, более 56 000 медицинских работников и более 10 000 доз вакцин получили клиенты и персонал центров социальной помощи.