IKEA и не только: с завтрашнего дня открываются маленькие и средние магазины

Работать смогут и магазины в торговых центрах, площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно будет организовывать уличную торговлю.

В то же время в торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, товаров для животных, предметов гигиены, книжные магазины и места предоставления услуг. По данным Министерства экономики, в соответствии с протоколом безопасной торговли работу смогут начать до 9000 торговых мест.

Популярный магазин IKEA на своем сайте также сообщил об открытии с 7 апреля - кроме самого магазина будет открыто бистро (на вынос) и магазин продуктов из Швеции.

Также сообщается о мерах предосторожности, которые будут задействованы на территории магазина - расстояние в два метра между посетителями, контроль за их количеством, защитные экраны между кассами, аппараты для дезинфекции рук, регулярная дезинфекция интенсивно используемых зон.

Во всех магазинах остаются в силе и различные правила эпидемиологической безопасности - на одного покупателя в магазине должно обеспечиваться не менее 25 кв. м., а в местах предоставления услуг - не менее 15 кв. м.