Беларусь собирается завалить российские порты нефтепродуктами

Таким образом, добавил он, с участием Беларуси и России "создан новый международный транспортный коридор" для экспорта белорусских товаров.

В свою очередь, министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что сейчас российская сторона занимается не только перевалкой белорусских нефтепродуктов, но и "обсуждает с белорусскими коллегами возможность переадресации более широкого спектра экспортных грузов через российские порты".

Касаясь перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты, Савельев добавил, что "минимальный гарантированный объём, указанный белорусской стороной на 2021 год, составляет около 1,8 млн тонн".

"По итогам марта для перевалки через терминал морского порта Усть-Луга было доставлено почти 111 тыс. тонн бензина при планируемой соглашением норме 86 тыс. тонн. В Петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,6 тыс. тонн мазута вместо изначально планируемых 90 тыс. тонн. Кроме того, на терминал в Усть-Лугу успешно доставлено 14,6 тыс. т газойля", - сказал Савельев.

Он обратил внимание на то, что на перевалке и перевозке белорусских нефтепродуктов зарабатывают и российские компании.

"Доходы российских компаний от экспорта транспортных услуг по перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов в марте составили около 348 млн российских рублей. В том числе на железнодорожном транспорте 142 млн рублей, для терминалов морских портов – 206 млн рублей", - уточнил Савельев.

По его словам, белорусские НПЗ через российские порты планируют экспортировать около 280 тыс. тонн нефтепродуктов, в мае-июне - 360 тыс. тонн нефтепродуктов,

Ранее Александр Лукашенко поручил из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии найти другие маршруты для поставок белорусских нефтепродуктов на внешние рынки.

"Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду", - заявил Лукашенко в сентябре прошлого года.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда.