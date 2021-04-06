Подозреваемому в убийстве водителя трамвая в Лиепае грозит пожизненный срок

Специалист по общественным отношениям Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева сообщила агентству LETA, что

полиция все еще продолжает выяснение причин произошедшего, однако известно, что нападение не было запланированным.

Криминальный процесс был начат по пункту Уголовного закона об убийстве. За такое преступление может грозить пожизненный срок или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

В рамках уголовного процесса Госполиция назначит необходимые экспертизы. Полиция не комментирует, какие именно, однако обычно после преступлений такого рода стражи порядка назначают судебную психиатрическую и психологическую экспертизу.

Напомним, на прошлый выходных суд решил арестовать подозреваемого в убийстве водителя трамвая мужчину.

Подозреваемый 1959 года рождения ранее был судим за незаконное использование чужой кредитной карты.

Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения - в его выдохе было констатировано 1,9 промилле алкоголя.