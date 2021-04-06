На пасхальных выходных по разным причинам от прививки отказались 60% подлежащих вакцинации

VCA обеспечивает работу центров массовой вакцинации в центре Atta в Риге, а также в Елгаве, Лиепае и Юрмале.

"Сотрудники VCA получили от manavakcina.lv списки для обзвона более чем 10 000 человек. Специалисты службы обслуживания клиентов VCA работали в выходные, совершая в день по несколько тысяч звонков. В результате вакцинировано почти 3000 человек", - пояснила Керве.

Больше всего вакцин получили жители Риги - в центре Atta сотрудники VCA на выходных вакцинировали от Covid-19 1973 человек. В Юрмале вакцины получили 438 человек, в Елгаве - 491, а в Лиепае - 65 жителей. 25

Оценивая отзывчивость жителей, представитель VCA признала, что 40% согласились на получение прививки, а 60% отказались по различным причинам. Значительных отличий по регионам не наблюдалось.

"Людей, которые уже были привиты у своего семейного врача, также обзванивали, и это нормально до тех пор, пока не создана единая централизованная система подачи заявок, чего мы ожидаем к концу апреля", - отметила представитель VCA.

Галерея: Центр массовой вакцинации на Рижском центральном рынке

Причины, по котором люди отказывались получать вакцину, отличались. Часть не могла вакцинироваться на пасхальных выходных, часть выразила желание вакцинироваться определенной вакциной, что в центрах массовой вакцинации доступно не было, большая часть хотела вакцинироваться в медучреждении, а не в центре массовой вакцинации, были и люди, которые плохо себя чувствовали и вакцинацию отложили, а часть жителей причину называть не захотела.

"Людям, которые уже находятся в приоритетной группе, но отказались от вакцинации во время пасхальных выходных, не нужно беспокоиться - их приоритет в очереди сохраняется, и они будут извещены о следующей возможности сделать прививку", - прокомментировала Керве. 25

В свою очередь член правления VCA Стелла Лапиня признала, что благодаря понимаю и осведомленности жителей вакцинация в пунктах VCA проходила без происшествий.

"В ближайшие дни продолжим работать не только в крупных центрах вакцинации, но и в поликлиниках VCA по всей Латвии", - пообещала Лапиня.