На политическом уровне обязательная вакцинация медиков от Covid-19 еще не обсуждалась

По его словам, этот вопрос на политическом уровне еще не обсуждался, и Министерству здравоохранения и Министерству юстиции нужно рассмотреть, как могли бы выглядеть возможные требования для медиков.

Когда министерства этот вопрос рассмотрят, то к дискуссиям об обязательной вакцинации медиков можно будет вернуться и в правительстве.

Министр юстиции Янис Борданс отметил, что сегодня этот вопрос обсуждался в группе оперативного управления. В то же самое время он отметил, что он политически призовет к решению этого вопроса, так как, по его мнению, это уже запоздалая работа.

Напомним, 1 апреля на заседании правительства отдельные министры и премьер допустили возможность не позволять невакцинированным медикам ходить на работу, чтобы защитить пациентов от заражения Covid-19.

Дискуссию по данному вопросу начал министр земледелия Каспар Герхардс, которые выразил опасения в связи с тем, что многие заражаются коронавирусом именно в больнице.

Премьер выразил мнение, что медиков, которые не захотят делать прививку, можно призвать не ходить на работу или даже запретить ходить на работу.

"Вакцинация не принудительная, и хождение на работу не принудительное", - заявил премьер.

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, заболеваемость в больницах снизилась и продолжает снижаться. Больницы, как и другие места, где собирается много людей, относятся к зоне повышенного риска, поэтому медики были вакцинированы в первую очередь.

Большинство медицинского персонала воспользовалось этой возможностью, но некоторые отказались от вакцинации по своим причинам. В больницах для привитых и непривитых работников установлены разные алгоритмы тестирования.