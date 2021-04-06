На политическом уровне обязательная вакцинация медиков от Covid-19 еще не обсуждалась
На политическом уровне идея сделать для медиков вакцинацию от Covid-19 обязательной еще не обсуждалась, исходит из слов премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
На политическом уровне идея сделать для медиков вакцинацию от Covid-19 обязательной еще не обсуждалась, исходит из слов премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
По его словам, этот вопрос на политическом уровне еще не обсуждался, и Министерству здравоохранения и Министерству юстиции нужно рассмотреть, как могли бы выглядеть возможные требования для медиков.
Когда министерства этот вопрос рассмотрят, то к дискуссиям об обязательной вакцинации медиков можно будет вернуться и в правительстве.
Напомним, 1 апреля на заседании правительства отдельные министры и премьер допустили возможность не позволять невакцинированным медикам ходить на работу, чтобы защитить пациентов от заражения Covid-19.
Дискуссию по данному вопросу начал министр земледелия Каспар Герхардс, которые выразил опасения в связи с тем, что многие заражаются коронавирусом именно в больнице.
Премьер выразил мнение, что медиков, которые не захотят делать прививку, можно призвать не ходить на работу или даже запретить ходить на работу.
По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, заболеваемость в больницах снизилась и продолжает снижаться. Больницы, как и другие места, где собирается много людей, относятся к зоне повышенного риска, поэтому медики были вакцинированы в первую очередь.
Большинство медицинского персонала воспользовалось этой возможностью, но некоторые отказались от вакцинации по своим причинам. В больницах для привитых и непривитых работников установлены разные алгоритмы тестирования.
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