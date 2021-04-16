Забытые Богом: заброшенные церкви Латвии, спрятанные в лесу и даже на острове

"А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Мы регулярно собираем маршруты для прогулок, места для отдыха и красивых фото в Instagram и с удовольствием рассказываем о них вам.

Стружанская евангелическо-лютеранская церковь (Strūžānu evaņģēliski luteriskā baznīca)

Расстояние от центра Риги: 247 км

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Стружанская церковь действовала вплоть до 1984 года. Однако из-за высоких сборов и постепенного обветшания здания прихожане покинули это место. Теперь постройка радует лишь редких заблудших прохожих или искателей уникальных мест.

Кстати, несмотря на все современные технологии и навигаторы, отыскать Стружанскую церковь не так уж и просто. На машине к месту не подъехать - придется пешком пробираться через лес и луга. Ориентиром может служить небольшой романтический мостик, перекинувшийся через речку Ича.

Руины Икшкильской церкви на острове Святого Мейнарда

Расстояние от центра Риги: 35 км

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Икшкильской церкви по праву можно было бы вручить звание самой-самой. Во-первых, это самая первая христианская церковь, построенная первым проповедником и епископом Латвии. Иными словами, именно отсюда в Латвии началось христианство. Во-вторых, остров Святого Мейнарда (территория, где находятся руины храма) - знаменитое место среди паломников не только из Латвии, но и из других стран. Ну и в-третьих - это самая труднодоступная церковь в нашей стране.

Дело в том, что пешком до нее добраться можно только летом, когда уровень воды в водохранилище ГЭС понижается. В остальное время года придется добираться на остров на лодках. 2

Руины церкви Смайжу (Smaižu baznīcas drupas)

Расстояние от центра Риги: 198 км

Что посмотреть рядом: Дворец Казданга, развалины церкви Гриезе

Завораживающий сельский пейзаж Грамздской волости гармонично дополняет спрятавшаяся среди густых деревьев заброшенная церковь с хорошо сохранившейся колокольной башней.

Она была построена в период c 1929 по 1939 гг. по очень не характерным для церквей технологиям - методом литья бетона. Помимо этого, здание украшает необычный символ с изображением животного, располагающийся прямо над входом.

Церковь Воздвижения Креста Господня (Tolkas pareizticīgo baznīcas drupas)

Расстояние от центра Риги: 126 км

Край Видземе богат не только красивыми природными объектами, но и историческим наследием. Одно из них - руины церкви Воздвижения Креста Господня, которые можно увидеть в Вестиене, в Мадонском крае.

В отличие от многих других "заброшек", спрятанных от посторонних глаз, эта находится совсем рядом с шоссе. У объекта есть и другие особенности - церковь была построена по проекту одного из выдающихся архитекторов XIX века - Роберта Пфлуга. Он спроектировал несколько православных церквей на территории Латвии, в том числе и знаменитый Христорождественский кафедральный собор в Риге, сооруженный в неовизантийском стиле.