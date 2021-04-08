Пожилая женщина умерла вскоре после вакцинации от Covid-19: начата проверка

В период с 29 марта по 6 апреля было получено 63 сообщения о побочных реакциях после введения вакцины от Covid-19. О нежелательных реакциях сообщалось в 0,52 случаях на 100 эпизодов вакцинации.

В девяти случаях сообщалось о значительных побочных реакциях, в том числе в одном случае с подозрением на смерть. 7

Умерла 80-летняя женщина, которой 1 марта сделали прививку AstraZeneca. 25 марта ее госпитализировали и 27 марта женщина скончалась. У нее был инсульт.

У женщины также были сопутствующие заболевания. По этому делу в настоящее время собирается дополнительная информация. 7

В среду, 7 апреля, от Covid-19 привит 8051 человек - это самое большое суточное количество с начала вакцинации, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

После уточнения поступающих из центров вакцинации данных количество привитых может еще увеличиться.

В среду, 7 апреля, в Латвии работали 11 центров массовой вакцинации, вакцинация от Covid-19 активно проводилась также в практиках семейных врачей, больницах и клиниках - в целом в 336 учреждениях.

Первую дозу вакцины вчера получили 7640 человек, вторую - 411.

С начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 138 083 человека, обе - 25 761 человек.