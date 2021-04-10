Вирусы, которые могут вызвать следующую пандемию

Уже условно новый коронавирус SARS-CoV-2 - последний "утекший" патоген, который перешел от животного к человеку. Однако в животных по-прежнему обитают тысячи вирусов, потенциально опасных и для людей. Теперь в новом онлайн-инструменте ученые собрали эти вирусы по потенциалу перейти от животного к человеку и вызвать следующую пандемию, пишет Live Science.

Инструмент, названный SpillOver, может помочь ученым, законодателям и экспертам в области здоровья установить приоритеты в будущих исследованиях, а также принимать более эффективные меры и действия. Таким образом будет возможно и создавать вакцины еще до потенциальной пандемии.

SARS-CoV-2 - всего лишь один пример из тысяч вирусов, существующих в природе и имеющих потенциал вызвать следующую пандемию.

"Нам необходимо не только идентифицировать, но и установить приоритеты, выявив вирусы, несущие наибольшие угрозы и имеющие наибольший потенциал "утечки", - пояснили ученые.

Риск утечки

Известны примерно 250 вирусов, появившихся у животных, но затем попавших к людям. В свою очередь еще у более 500 тысяч вирусов есть потенциал этой "утечки", говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Конечно, не все вирусы имеют одинаковый потенциал перехода от животного к человеку. Поэтому ученые создали список, по которому теперь можно сравнить риск потенциала каждого вируса.

Чтобы упорядочить все вирусы по риску потенциала, ученые приняли во внимание 32 фактора риска, связанных с вирусом и его переносчиком, например, сколько видов животных этот вирус может заразить, а также, как часто человек сталкивается с этими видами в местах, где вирус распространен.

После этого ученые использовали инструмент, чтобы в определенном порядке выстроить в очередь 887 диких вирусов, основываясь на их потенциальной опасности для людей. Нужно отметить, что большая часть из включенных в список вирусов открыта недавно, однако некоторые известны уже значительное время.

Топ-12 вирусов - уже известные патогены. На первом месте находится вирус Ласса, на втором - SARS-CoV-2, на третьем - вирус Эбола. Известно, что главными переносчиками вируса Ласса являются крысы, а вируса Эбола - летучие мыши. Источник происхождения и переносчики SARS-CoV-2 пока до конца не выяснены.

Принимая во внимание нынешнюю пандемию, может появиться вопрос, почему SARS-CoV-2 в списке не на первом месте? Ученые говорят, что разработанный ими инструмент больше основываться на потенциальных "утечках" вируса в будущем. Кроме того, вирус SARS-CoV-2 до конца не исследован.

Среди вирусов, которые еще не переходили к людям, наиболее рискованным является коронавирус 229Е, принадлежащий к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV-2, и заражающий в Африке летучих мышей. Еще один вирус наверху списка - коронавирус PREDICT CoV-35, также принадлежащий к семейству коронавирусов и заражающий летучих мышей в Африке и на юго-востоке Азии.