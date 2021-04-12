В Литве за сутки выявлено 597 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 269

За минувшие сутки в Литве подтверждено 597 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в понедельник, 12 апреля, Департамент статистики Литвы. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 269 новых случаев.