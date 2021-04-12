Макроэкономика и коронакризис: когда ждать восстановления?

Министерство подчеркивает, что макроэкономические прогнозы по-прежнему содержат высокую степень неопределенности и основаны на предположении о том, что утвержденный правительством план вакцинации будет успешно реализован, то есть к концу лета 2021 года будут вакцинированы 70% латвийцев.

"Основные риски связаны с невыполнением разработанного Министерством здравоохранения плана вакцинации в запланированном объеме, например, возможными перебоями в поставках вакцин от Covid-19 или недостаточным темпом вакцинации населения, а также тем, что мутации вируса могут вызвать новую волну пандемии с октября этого года", - отметили в Минфине.

Если план вакцинации будет выполнен, Минфин прогнозирует восстановление экономики в третьем квартале этого года.

Основываясь на макроэкономических рисках, Минфин разработал два варианта макроэкономического развития на 2021-2024 годы - оптимистический и пессимистический.

В оптимистическом варианте ограничения могут быть сняты раньше, поэтому рост экономической активности будет ощущаться во всех сферах - как с точки зрения спроса, так и с точки зрения роста доходов.

Этот вариант предполагает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в 2021 году вырастет на 4%, а в 2022 году - на 5,1%.

При оптимистическом варианте средняя заработная плата увеличится на 4,5% в этом году и на 5,5% в следующем году, а уровень безработицы составит 8,2% в этом году и 6,5% в 2022 году.

Согласно оптимистическому варианту, в 2021 году налоговые поступления составят 9,34 млрд евро, в 2022 году - 10,21 млрд евро. Долг правительства с 48,1% от ВВП в 2021 году увеличится до 48,7% от ВВП в 2022 году. В 2023 году он снизится до 46,7% от ВВП, а в 2024 году - до 45,8% от ВВП.

В свою очередь пессимистический вариант предполагает, что в этом году потребление снизится на 10%, а в 2022 году - на 3,1%.

При пессимистическом варианте развития событий в 2021 году ВВП Латвии не изменится, а в 2022 году вырастет на 4,2%.

При таком сценарии средняя заработная плата в этом году вырастет на 3%, в следующем году - на 4%. Уровень безработицы составит 8,9% в этом году и 7,7% в 2022 году. Налоговые поступления значительно уменьшатся, а баланс бюджета ухудшится.