Правительство приняло реформу управления портами

В течение девяти месяцев после вступления закона в силу государство и самоуправление договорятся о создании таких предприятий, которые будут выполнять функции управления Рижским и Вентспилсским портами.
Поправки к закону о портах предусматривают, что министерства сообщения, финансов, экономики и охраны среды и регионального развития (VARAM) будут держателями государственных долей капитала. Планируется передать принадлежащие государству акции в следующих пропорциях - 40% Минсообщения, 20% - Минфину и 20% - VARAM.
С учетом влияния деятельности порта на самоуправления, а также принадлежащих им объектов закон о портах предусматривает, что самоуправление может получить доли управляющего портом предприятия при условии, что государству остается не менее двух третей долей. Тем самым самоуправление сохранит активное участие в портах.
Что касается участия частного сектора, то в закон включена новая статья, которая предусматривает создание советов по сотрудничеству с участием предприятий, которые пользуются портом.
Также до 31 марта 2023 года, оценивая результаты модели управления Вентспилсским и Рижским портами, Кабинет министров обязан рассмотреть вопрос о создании аналогичной структуры в Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ). Члены правительства, за исключением министра юстиции Яниса Борданса, министра охраны среды и регионального развития Артурса Томса Плешса и министра здравоохранения Даниэля Павлютса, поддержали сохранение статуса Лиепайской СЭЗ до 2035 года.