Правительство приняло реформу управления портами

В течение девяти месяцев после вступления закона в силу государство и самоуправление договорятся о создании таких предприятий, которые будут выполнять функции управления Рижским и Вентспилсским портами.

Поправки к закону о портах предусматривают, что министерства сообщения, финансов, экономики и охраны среды и регионального развития (VARAM) будут держателями государственных долей капитала. Планируется передать принадлежащие государству акции в следующих пропорциях - 40% Минсообщения, 20% - Минфину и 20% - VARAM.

С учетом влияния деятельности порта на самоуправления, а также принадлежащих им объектов закон о портах предусматривает, что самоуправление может получить доли управляющего портом предприятия при условии, что государству остается не менее двух третей долей. Тем самым самоуправление сохранит активное участие в портах.

Что касается участия частного сектора, то в закон включена новая статья, которая предусматривает создание советов по сотрудничеству с участием предприятий, которые пользуются портом.