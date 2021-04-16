Пт, 16.04.2021
Как к этому можно относиться, когда силой разгоняют людей, не дают им высказать свою позицию, бьют кирзовыми сапогами в живот, в лицо. Как к этому можно относиться? Данила Козловский
Данила Козловский

За последние сутки подтверждено 612 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 612 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • два человека в возрасте 60-69 лет,
  • три человека в возрасте 70-79 лет,
  • семь человек в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2042 больных Covid-19.

В четверг было сделано 16 373 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 110 343 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 354,1 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 6755 человек.

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