За последние сутки подтверждено 612 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 612 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 612 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии умерло 2042 больных Covid-19.
В четверг было сделано 16 373 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 110 343 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 354,1 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 6755 человек.