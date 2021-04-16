За последние сутки подтверждено 612 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

два человека в возрасте 60-69 лет,

три человека в возрасте 70-79 лет,

семь человек в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2042 больных Covid-19.

В четверг было сделано 16 373 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 110 343 человек.