Вт, 20.04.2021
На этой неделе темпы вакцинации будут ниже, но со следующей недели они будут расти. Эва Юхневича, руководитель бюро вакцинации
Эва Юхневича, руководитель бюро вакцинации

За последние сутки подтверждено 688 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%
Госпитализировано 86 пациентов с Covid-19

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 688 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 30 до 39 лет;
  • два человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии умер 2071 больной Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 383,3 случая на 100 000 жителей в воскресенье он вырос до 403,2 случая.

В понедельник, 19 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 18 656 человек, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 112 224 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране подтвержден у 7691 человека.

За прошедшие сутки в больницы доставлены 86 пациента с Covid-19,

а общее количество госпитализированных с коронавирусом уменьшилось с 702 человек в воскресенье до 685 в понедельник, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Выписаны из больницы вчера 93 пациента с коронавирусом.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 у 607 заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 78 - в тяжелой.

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