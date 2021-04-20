За последние сутки подтверждено 688 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,7%

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии умер 2071 больной Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 383,3 случая на 100 000 жителей в воскресенье он вырос до 403,2 случая.

В понедельник, 19 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 18 656 человек, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 112 224 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране подтвержден у 7691 человека.

За прошедшие сутки в больницы доставлены 86 пациента с Covid-19, 8

а общее количество госпитализированных с коронавирусом уменьшилось с 702 человек в воскресенье до 685 в понедельник, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Выписаны из больницы вчера 93 пациента с коронавирусом.