У сотрудников бюро вакцинации резко снизятся зарплаты - завтра их присоединят к NVD

Реорганизацию бюро вакцинации и его добавление к NVD планировалось завершить раньше, но после обсуждений в правительстве объема запрашиваемых средств этот процесс завершился позже, чем планировалось изначально.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 19 января

Минздрав для обеспечения работы бюро вакцинации выделил 641 806 евро.

Из этой суммы 525 646 евро было выделено на зарплаты за 2021 год, а 116 160 евро - на консультации, экспертизу и другие аутсорсинговые услуги.

В распоряжение Кабмина от 19 января внесены уточнения в размер запрашиваемых средств. Правительство поддержало выделение финансирования в размере до 439 915 евро.

Из этой суммы не более 133 796 евро выделено Министерству здравоохранения на период до 20 апреля, а не более 306 119 евро - NVD на период с 21 апреля по 31 декабря.

Из указанных 133 796 евро 102 478 евро выделены на зарплаты сотрудников бюро вакцинации до 20 апреля.

С переходом бюро вакцинации в NVD происходит переход этого подразделения на единую систему оплаты труда в госуправлении. В результате, например, руководитель бюро будет получать 1917 евро вместо 4905 евро, а несколько других сотрудников - 1647 евро вместо 4247 евро.

Ранее министр финансов Янис Рейрс заявил, что объем средств, выделенный на зарплаты, не был согласован с Минфином.