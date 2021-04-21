Видео ⟩ В Пардаугаве полиция помогла работнику магазина поймать вора
В Риге, на улице Пардаугавас, сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) помогли работнику магазина поймать вора, сообщает программа Degpunktā.
В Риге, на улице Пардаугавас, сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) помогли работнику магазина поймать вора, сообщает программа Degpunktā.
Полиция, заметив двух бегущих мужчин, решила выяснить, почему была такая спешка, поэтому чуть позже мужчин остановили.
Выяснилось, что один из этих мужчин - сотрудник продуктового магазина, который бежал за вором. Сотрудник объяснил, что мужчина пришел в магазин, взял сумку с продуктами и убежал, сообщает RPP.
Задержанный пообещал отомстить сотруднику магазина.
Позже к полицейской машине подошел еще один мужчина, который дал понять, что задержанный мог совершить еще одно преступление - украсть велосипед.
Мужчина доставлен в Госполицию, которая продолжит расследование дела.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке