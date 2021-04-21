Видео ⟩ В Пардаугаве полиция помогла работнику магазина поймать вора

Полиция, заметив двух бегущих мужчин, решила выяснить, почему была такая спешка, поэтому чуть позже мужчин остановили.

Выяснилось, что один из этих мужчин - сотрудник продуктового магазина, который бежал за вором. Сотрудник объяснил, что мужчина пришел в магазин, взял сумку с продуктами и убежал, сообщает RPP.

Задержанный пообещал отомстить сотруднику магазина.

Позже к полицейской машине подошел еще один мужчина, который дал понять, что задержанный мог совершить еще одно преступление - украсть велосипед.

Мужчина доставлен в Госполицию, которая продолжит расследование дела.

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