Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война"

"Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать?

Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - приводит слова президента Украины "Медуза".

Зеленский обратился к жителям Украины и заявил, что страна готова к боевым действиям в Донбассе, но первой их начинать не будет.

"Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. (…)

Хочет ли Украина войны? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что западные партнеры Украины знают "истинные" мотивы России, готовы вводить против нее санкции и финансово поддерживать Украину.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что Россия концентрирует свои военные силы у границ Украины и что банды поддерживаемых Москвой террористов постоянно нарушают заключенное перемирие.

Украинские власти обвинили Россию в нагнетании обстановки в регионе. США и Германия призвали Москву отвести войска от украинской границы.

В России объяснили, что перемещение войск никому не угрожает.