93% жителей Латвии утверждают, что носят маски и соблюдают дистанцию в местах торговли

В Минэкономики агентству LETA сообщили, что через две недели после открытия небольших магазинов интерес покупателей остается высоким - выстраиваются очереди в магазинах одежды и обуви, спортивных товаров.

Проведенное SKDS исследование показывает, что покупатели, как правило, ответственно относятся к своим обязанностям в процессе безопасной торговли. Требования ношения масок и дистанцирования соблюдают более 93% респондентов.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что ответственное поведение и понимание покупателей, а также организованное и добросовестное отношение торговцев к правилам безопасной торговли дает надежду на то, что очная торговля и впредь будет проходить гладко и не будет оказывать существенного влияния на показатели заболеваемости Covid-19, потенциально позволяя вскоре снять ограничения для всего торгового сектора.

"Только наши действия и постоянное соблюдение требований безопасных покупок определят то, как скоро мы сможем расширить возможности торговли", - подчеркнул министр.

Согласно данным опроса, только 44% респондентов ходят в магазин в одиночку, а 35% респондентов всегда составляют списки покупок, чтобы минимизировать время, проводимое в месте торговли.

Более половины или 58% опрошенных латвийцев согласны с утверждением, что в местах торговли можно заразиться Covid-19, тогда как 35% респондентов склонны не согласиться с этим утверждением.

Результаты опроса также показывают, что только 26% жителей Латвии используют возможность делать покупки в интернете постоянно или почти постоянно. В свою очередь 43% латвийцев, независимо от места проживания, не совершают покупки в интернете.

В марте этого года в рамках информационной кампании Минэкономики "Безопасное остается безопасным" совместно с исследовательским центром SKDS было проведено исследование "Торговые ограничения и их соблюдение", в ходе которого было опрошено 1005 активных пользователей интернета в возрасте от 18 до 75 лет по всей Латвии.