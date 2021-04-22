Экономист: говорить о прекращении поддержки пострадавшим предприятиям преждевременно

По его словам, с частичным ослаблением ограничений ряд предприятий возобновляют свою работу, и сотрудники возвращаются. Однако пандемия Covid-19 еще не закончилась, показатели заболеваемости высоки и ряд ограничений все еще действует, в результате многие предприятия и работники по-прежнему находятся в тяжелом кризисе.

Учитывая это, Вилертс считает, что сейчас не время отменять меры государственной помощи.

"Об окончании мер поддержки нужно будет думать, когда распространение вируса будет остановлено и эпидемиологические ограничения перестанут существовать. Пока есть пандемия, меры поддержки должны сохраняться",

- подчеркнул эксперт Банка Латвии.

Он заявил, что меры государственной помощи - пособия за простой, субсидии заработной платы и гранты на оборотный капитал - в настоящее время стимулируют экономическую активность, помогая предприятиям и людям преодолеть кризис. Быстрый отказ от программ поддержки создаст риски для экономики.

В то же время перечисленные меры - это лишь небольшая часть государственной поддержки, предоставленной в период кризиса из-за Covid-19. Финансирование этих программ превышает 300 млн евро, что составляет 10% от общей государственной поддержки в размере около 3 млрд евро.

Эксперт Банка Латвии выразил скептицизм по поводу возможности пересмотра критериев программ поддержки или отраслей, которым нужна либо не нужна поддержка.

"Государство вряд ли определит, какие отрасли затронуты кризисом, а какие нет, потому что специфика деятельности предприятий различается", - сказал Вилертс.