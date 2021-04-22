Житель Киргизии послушал президента и сильно отравился. Он выпил от Covid-19 ядовитую настойку

63-летний житель Бишкека 20 апреля в тяжелом состоянии был доставлен в Национальные центр кардиологии и терапии.

В СМИ прозвучала информация о еще трех случаях отравления. 1

За пять дней до этого Джапаров в Facebook опубликовал видео, на котором виден процесс приготовления настойки из борец джунгарского или аконита джунгарского. Джапаров утверждал - эффективность растения в борьбе с Covid-19 доказана, однако предупредил, что употребление холодной настойки может закончиться летально.

На следующий день министр здравоохранения Киргизии Алимкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции сообщил, что настойкой будут лечить 300 коронавирусных пациентов. Он и сам в присутствии журналистов выпил из кружечки, в которой была настойка, отметив, что для здоровья человека она не опасна, если принимается в теплом виде.

Миссия Всемирной организации здравоохранения в Киргизии резко раскритиковала популяризацию народного средства, отметив, что эффективность настойки из борица джунгарского не доказана в борьбе ни с одной болезнью. Некоторые опрошенные RFE/RL медики отметили, что высказывание Джапарова противоречит законами Киргизии о безопасности общества, и представитель Facebook подтвердил, что размещенное президентом видео с этой платформы удалено.

"Мы удалили запись, так как никому - в том числе и избранным должностным лицам - на нашей платформе не разрешено распространять дезинформацию, которая может вредить физическому здоровью, и лживые утверждения о том, как вылечить или предотвратить Covid-19", - сказано в сообщении Facebook.