В Марупе произошло ДТП с автобусом Rīgas Satiksme
Согласно публикации пользователя BreakingLV в микроблоге Twitter, вечером сегодня, 23 апреля, на пересечении улиц Кантора и Лиелас в Марупе произошла авария.
Согласно публикации пользователя BreakingLV в микроблоге Twitter, вечером сегодня, 23 апреля, на пересечении улиц Кантора и Лиелас в Марупе произошла авария.
В аварию попали легковой автомобиль и автобус Rīgas Satiksme.
На месте происшествия работают Служба скорой медицинской помощи, а также Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная полиция.
🇱🇻 Satiksmes auto un apvidus auto avārija Kantora un Lielās ielas krustojumā #Mārupe #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) April 23, 2021
📹 Agnese Skudrule pic.twitter.com/VFi0wVMg0E