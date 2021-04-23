Пт, 23.04.2021
Надо радоваться тому, какой поганый контент есть в TikTok, потому что именно это и является той почвой и кровью, которая течет в жилах этой платформы. Как только оттуда уйдет вся кринжатина, плохость и любительский контент - площадка начнет стагнировать понемножечку. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер

В Марупе произошло ДТП с автобусом Rīgas Satiksme

ФОТО: Breaking LV/Twitter

Согласно публикации пользователя BreakingLV в микроблоге Twitter, вечером сегодня, 23 апреля, на пересечении улиц Кантора и Лиелас в Марупе произошла авария.

В аварию попали легковой автомобиль и автобус Rīgas Satiksme.

На месте происшествия работают Служба скорой медицинской помощи, а также Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная полиция.

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