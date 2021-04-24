100% бройлеров на птицефабрике в Кекаве выращиваются без антибиотиков

В 2020 году в обеспечение высоких стандартов биобезопасности вложено более 1,3 миллиона евро, а общий объем инвестиций, в том числе на ограничение распространения вируса Covid-19 и введение дополнительных мер безопасности, составил 4,5 миллиона.

"Я рад, что с января прошлого года все наши бройлеры как на Putnu fabrikа Ķekava, так и на Lielzeltiņi вырастали здоровыми - в процессе их выращивания не использовались антибиотики, поэтому мы можем предложить покупателям продукцию высочайшего качества как на местном, так и на зарубежных рынках", - отмечает председатель правления Putnu fabrika Ķekava Андрис Пранцкявичюс.

В прошлом году инвестиции в биобезопасность были в основном вложены в новую систему переработки зерна, создание дополнительных дезинфекционных барьеров, а также в дальнейшее усиление и без того строгих процедур биобезопасности, чтобы в любой деятельности свести к минимуму проникновение внешних инфекций на производство.

Значительная часть инвестиций (0,5 миллиона евро) вложены в установку нового зерноперерабатывающего оборудования, которое обеспечивает специальную термическую обработку кормов для птицы. В результате значительно снижается потенциальный риск загрязнения корма микроорганизмами, что способствует лучшему перевариванию корма в организме птиц и лучшей усвояемости питательных веществ для правильного роста птицы и хорошего здоровья. В особом процессе кормовые гранулы обрабатываются на повышенной температуре в течение определенного времени, аналогично пастеризации молока, что дает возможность более безопасного долгосрочного е хранения корма со всеми содержащимися в нем минералами и витаминами. В свою очередь после термической обработки в корм добавляются ферменты, которые помогают быстрее переваривать и усваивать съеденную пищу. Такой корм обеспечивает здоровье и хорошее состояние птицы, что также положительно влияет на скорость роста птицы.

Введенная в 2016 году маркировка продуктов "Выращено без антибиотиков" является свидетельством повышенного качества для потребителей мяса птицы.