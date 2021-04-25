В Латвии сейчас не работает ни один магазин H&M. Откроются ли?

В компании указали, что в Латвии - семь магазинов H&M, все они находятся в торговых центрах. Это означает, что с 7 апрели эти магазины не только могут работать очно, но и не могут выдавать жителям приобретенные удаленно товары.

"Здоровье и безопасность наших коллег и клиентов, как всегда, является нашим главным приоритетом, и мы продолжим следить за развитием ситуации и соблюдать разработанные Латвией рекомендации и советы правительства", - отметили на предприятии.

Кроме того, в компании указали, что H&M сейчас не планирует закрывать магазины в Латвии. 4

"Наши физические магазины по-прежнему важны. Мы видим, что физические магазины и онлайн-магазин hm.com дополняют друг друга, чтобы удовлетворить нужны клиентов и предоставить им опыт, которые они от нас ожидают", - отметили представители H&M.