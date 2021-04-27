"Это не соответствует пониманию современного рынка!": Стакис о киосках с одеждой в молочном павильоне

Глава Рижской думы подчеркнул, что решение о начале торговли промышленными товарами в молочном павильоне не было одобрено самоуправлением. Члены Рижской думы ждут, пока RCT объяснит ситуацию, тем самым решая, что делать дальше.

"Это абсолютно не соответствует тому, как мы видим современный рынок, как современные рынки выглядят в мире", - подчеркнул Стакис, добавив, что представитель RCT пообещал думе, что торговля промышленными товарами является лишь временным решением. 1

В Рижской думе сегодня планируют заслушать видение RCT на заседании комитета.

В настоящее время Стакис не видит возможности того, что в молочном павильоне продолжится продажа этих товаров.



Галерея: Бывший молочный павильон на Центральном рынке

Напомним, что в апреле на Центральном рынке Риги открылся павильон промышленных товаров, где можно приобрести одежду, различные изделия ручной работы и другие товары, сообщила LETA руководитель отдела маркетинга и развития Рижского центрального рынка Рената Петрова.

Учитывая, что в 2020 году от старых навесов освободили площадь Гоголя, в свободном павильоне открыли новые точки для торговцев промышленными товарами.

Председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс утверждает, что это временное решение, но, учитывая очень высокий спрос на промышленные товары, этот шаг был необходим.

Он отмечает, что центральный рынок - это не только продуктовый рынок, поэтому необходимо сохранять весь ассортимент товаров и продуктов. Здесь также необходимо учитывать социальные аспекты, новые торговые точки - это также новые рабочие места, которые важны в нынешних условиях.

"Молочный павильон, в котором бы продавали только молочные продукты, ушел в прошлое. Предложение соответствует спросу, а демографические изменения с течением времени коснулись и Рижского центрального рынка", - добавляет глава RCT.

В настоящее время ведется работа по развитию пространственной концепции Рижского центрального рынка на следующие 20 лет, а во второй половине года планируется публичное обсуждение этой концепции с департаментами и учреждениями Рижской думы, социальными партнерами и общественностью.