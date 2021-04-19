Фото ⟩ "90-е возвращаются не только в Пурвциемс, но и на Центральный рынок": изменения оценили не все

Центральный рынок поясняет, что в 2020 году от старых навесов освободили площадь Гоголя, поэтому в свободном павильоне открыли новые точки для торговцев промышленными товарами. Председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс утверждает, что это временное решение, но, учитывая очень высокий спрос на промышленные товары, этот шаг был необходим.

"Рижский центральный рынок - это не только продуктовый рынок, поэтому необходимо сохранить весь ассортимент товаров и продуктов. Здесь также необходимо учитывать социальные аспекты, новые торговые точки - это также новые рабочие места, что особенно важно в нынешних условиях", - считает Друвиниекс.

"Мы понимаем, что у многих новый павильон вызвал замешательство и вопросы о том, почему в бывшем молочном павильоне не продаются молочные продукты, но здесь необходимо оценить сокращение населения и посетителей рынка. Молочный павильон, в котором бы продавали только молочные продукты, ушел в прошлое. Предложение соответствует спросу, а демографические изменения с течением времени коснулись и Рижского центрального рынка", - добавляет глава Центрального рынка.

Место для молочных продуктов отведено в павильоне гастрономии, и "здесь надо сказать, что предложение соответствует спросу", - отметил Друвиниекс.

Правда, отсутствие молочных продуктов в павильоне - не единственное, что заставило посетителей рынка удивиться - внимание привлекло и дизайнерское решение, предлагающее путешествие в девяностые.

На это Друвиниекс поясняет, что пространственная концепция Рижского центрального рынка на следующие 20 лет в настоящее время лишь разрабатывается и во второй половине года планируется ее публичное обсуждение с департаментами и учреждениями Рижской думы, социальными партнерами и обществом, поэтому каждый рижанин может высказать свое видение, каким рынок должны быть в будущем.

Тем временем в социальных сетях:

"Вау, молочный павильон после реконструкции превратили в барахолку в стиле 90-х";

"90-е возвращаются не только в Пурвциемс, но и на Центральный рынок. Ждем экспансию магазинов типо Геркенса с дешевыми и вонючими трикотажными изделиями из Азии";

"Соответствует тому району (Маскачке) и живущим там людям";

"Речь не о Маскачке и ее жителях. Центральный рынок - второй по посещаемости туристический объект и культурное наследие. То есть и отношение должно быть соответствующее";

"Без слов... Была Европа, национальная идентичность и хипстеры. Теперь Ренессанс культурной послесоветской среды";

"Центральный рынок предлагает путешествие во времени и пространстве. Матрешек не хватает";

"Рынок, на который ехали туристы, умер...".

Wow, piena paviljons pēc rekonstrukcijas tika pārveidots par baraholku 90to stilā. pic.twitter.com/AuBF1kplpB — Ivans Nikonovs (@IvansNikonovs) April 16, 2021

Tirgus ir tirgus. Var runāt par dizainu, bet tirgum jāpilda sava funkcija. Ja tirgū cilvēki pieprasa lupatas kādā paviljonā, tad... tas ir tirgus. Es protams saprotu, ka urbāniski būtu pārveidot visus tirgus par gastrotirgiem ar burgeriem un tom kha zupu ar uzcenojumu, bet... — Nopietni (@rushee88) April 17, 2021

Bet ja tauta neko citu nespēj atļauties.... ko darīt? — Agris Volkovs (@agrisvolkovs) April 16, 2021

Te jau vairs nav stāsts par maskačku un tās iedzīvotājiem. Centrāltirgus ir Rīgas otrais apmeklētākais tūrisma objekts (savā ziņā pilsētas seja) un nacionālais kultūras mantojums. Respektīvi, attieksmei pret to ir jābūt atbilstošai. — Ivans Nikonovs (@IvansNikonovs) April 16, 2021

Šis ir ... bez vārdiem ...

Te nu bija - Eiropa, nacionālā identitāte un zaļi domājošie hipsteri ...

Postpadomju kultūrvides renesanse. Reāli spokaini. https://t.co/8o8c9F1sEK — Liene Cipule (@LieneCipule) April 16, 2021

Centrāltirgus piedāvā ceļojumu laikā un telpā. Matrjošku trūkst. https://t.co/9g9j1GJgdN — AM (@AgneseMargevica) April 16, 2021