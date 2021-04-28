Кто вам платит? ⟩ Беженцы из Беларуси в Латвии, покушение на Лукашенко и события в штабе Тихановской

​"Я очень уважаю людей, которые не боятся, продолжают выходить на улицы и поддерживать протестные настроения", - говорит Родион Бегляк. Он был вынужден переехать из Беларуси в Латвию после того, как оказался в СИЗО за участие в протестах. "Уважать легко. А вот самому быть уважаемым как? Вы там протестуйте, а я тут вас буду уважать", - пишут в ответ комментаторы. О том, что можно сделать из-за границы и можно ли, поговорим в эфире "Кто вам платит?".