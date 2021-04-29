Почти 115 000 получателей минимальных пенсий и пособий по обеспечению ожидает перерасчет

Министр благосостояния Рамона Петравича отметила, что повышение минимальных пенсий и пособий социального обеспечения - очередной шаг по снижению социального неравенства: "Когда я попала в кресло министра, минимальная пенсия по возрасту составляла 70,43 евро, а теперь - не менее 149,60 евро. Это долгожданное увеличение, для реализации которого ранее не хватало политической воли. Наконец введен и этот честный принцип, когда при подсчете пенсии оценивается каждый год трудового стажа, а не десятилетие, как это было ранее".

С 1 января этого года повышены размеры минимальных государственных пенсий и пособий по обеспечению, таким образом были установлены более высокие минимальные пороги доходов. В целом изменения повлияют почти на 115 000 человек. Поэтому, чтобы подготовиться к выплате новых объемов и внести изменения в IT-системы, с января по апрель этого года был установлен переходный период - Госагентство социального страхования (VSAA) обеспечивало выплату минимальных пенсий и пособий по обеспечению согласно объемам и регулировкам, установленным до 31 декабря 2020 года.

Минимальные государственные пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца начиная с мая 2021 года будут выплачиваться в новом минимальном объеме. Вместе с пенсией в мае жители получат разницу и за период с января по апрель.

Кроме того, перерасчет ожидает получателей пособий по социальному обеспечению, и в мае будет выплачена разница в пособии за первые месяцы года. 1

Важно отметить, что вместе с выплатой разницы в пособиях произойдет переход на выплату пособия по обеспечению за предыдущий месяц (в данный момент деньги выплачивают за очередной месяц). Будет обеспечено, что выплаченный в мае объем разницы в пособии по обеспечению будет не меньше выделенного в апреле 2021 года пособия.

Таким образом, ни один из получателей пособия по социальному обеспечению в мае не останется без доходов. Начиная с июня оно будет выплачиваться за прошлый месяц - ежемесячно получатели пособия будут получать деньги за прошлый месяц, например, декабрьское пособие люди получат в январе следующего года.