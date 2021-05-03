Почти 7 миллионов евро. На продажу выставили виллу Минделя в Агенскалнсе

Особняк находится у сада Кобес недалеко от пруда Марас и квартала Калнциема, а также Агенскалнского рынка. Площадь трехэтажного здания составляет 1830 квадратных метров, а площадь окружающего его сада - 13 916 квадратных метров, сообщает агентство LETA.

В объявлении сказано, что вилла - одно из первых каменных жилых зданий в Пардаугаве, его архитектором был Эдмунд фон Тромповский.

Дом был построен в 1887 году и отличается от других каменных построек того времени сложной архитектурой - большим количеством балконов, террас, эркеров и ризалитов. В архитектурном убранстве здания в стиле эклектики использованы формы ренессанса. После Второй мировой войны в здании было оборудовано общежитие медицинского колледжа. В 1992 году оно было заброшено, но в 1999 году начались работы по восстановлению, чтобы превратить его в место для отдыха.

В ходе реновации здания был уложен мозаичный паркет, восстановлены витражи, в реновации использовались высококачественные материалы, созданные по индивидуальному заказу. На первом этаже здания находятся репрезентационные помещения - галерея, кабинет и кухня, зимний сад с выходом на террасу, бассейн и сауна. В свою очередь на втором этаже расположены хозяйская и четыре гостевые спальни, отдельная гардеробная, две комнаты для отдыха. На цокольном этаже оборудован зал для отдыха с камином и бильярдный зал, подсобные помещения и тренажерный зал.