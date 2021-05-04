В Риге из-за утечки газа из многоквартирного дома эвакуировали 18 человек
В понедельник из-за утечки газа из многоквартирного дома в Риге были эвакуированы 18 человек, сообщает агентство LETA.
В понедельник из-за утечки газа из многоквартирного дома в Риге были эвакуированы 18 человек, сообщает агентство LETA.
Вызов в многоквартирное здание в Риге был получен в 18:59. На месте событий Пожарно-спасательная служба констатировала, что в здании произошла утечка газа, два человека переданы медикам. Из дома были эвакуированы еще 18 человек.
После того, как газовая аварийная служба ликвидировала утечку, помещения проветрили, а жителям разрешили вернуться домой.
В целом в понедельник Пожарно-спасательная служба получила 81 вызов, 16 из которых были связаны с пожарами, 55 - со спасательными работами, а десять вызовов оказались ложными. Пострадавших и погибших в пожарах в понедельник не было.