В Риге из-за утечки газа из многоквартирного дома эвакуировали 18 человек

Вызов в многоквартирное здание в Риге был получен в 18:59. На месте событий Пожарно-спасательная служба констатировала, что в здании произошла утечка газа, два человека переданы медикам. Из дома были эвакуированы еще 18 человек.

После того, как газовая аварийная служба ликвидировала утечку, помещения проветрили, а жителям разрешили вернуться домой.