Pfizer на вакцинах от коронавируса заработала уже почти 3,5 миллиарда долларов

В прошлом году, когда начались первые испытания вакцин , Pfizer была одной из немногих компаний, публично сообщивших о планах выхода своей вакцины на рынок, что также является одной из причин, почему компания отказалась государственного финансирования.

Во вторник, 4 мая, компания опубликовала информацию о предполагаемом доходе от вакцины против Covid-19. Хотя компания не называет конкретных цифр, именно вакцины в настоящее время являются крупнейшим источником прибыли компании.

Несмотря на то, что компания ориентирована на получение прибыли, она также стремится поставлять вакцины в беднейшие страны мира. Согласно отчету, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в развитых странах хотя бы одну дозу вакцины получил уже примерно каждый четвертый человек, в то время как в беднейших регионах этот показатель намного ниже - только каждый пятисотый.