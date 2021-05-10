Подать заявку на поддержку предприниматели могут до 17 мая

Как было раньше?

Обычно предприниматели могут подать заявку на поддержку на каждый календарный месяц, подав заявление в Системе электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (СГД) до 15 числа следующего месяца, однако учитывая, что 15 мая - суббота, в этом месяце предприниматели могут подавать заявки до понедельника, 17 мая.

Минэкономики пояснило, что заявку на поддержку могут подать предприятия в тех секторах, которые возобновили работу, но все еще испытывают соответствующее снижение оборота, и в которых часть сотрудников частично заняты или находятся в простое.

Статистика

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2020 года по 6 мая этого года СГД выплатила пособия по простою и субсидии на заработную плату на общую сумму 129 645 313 евро.

По заявкам 47 100 предприятий сотрудникам были выплачены пособия по простою на общую сумму 87 230 501 евро и субсидии на заработную плату на общую сумму 19 376 402 евро.

В свою очередь, по 31 337 заявлениям самозанятых лиц пособия по простою были выплачены на общую сумму 13 213 111 евро, а 3 934 держателям патентов были выплачены пособия по простою на общую сумму 1 517 609 евро.

В индустрии красоты по 16 592 заявкам были выплачены пособия по простою на общую сумму 8 307 691 евро.

Также по заявкам 20 617 компаний были выплачены гранты для обеспечения потока оборотных средств на общую сумму 245 696 527 евро.

В чем поддержка?

В СГД напомнили, что до сих пор действует ряд мер налоговой поддержки, которые вступили в силу в марте 2020 года во время первого чрезвычайного положения, такие как продление срока уплаты налогов до трех лет, ускорение возврата переплаты налога на добавленную стоимость (НДС), возможность не платить авансовые платежи подоходного налога с населения и др.