Гостиница Europa Royale Rīga в доме Беньяминов продана за неполные 5 миллионов евро

В сотрудничестве с компанией по недвижимости Newsec LV имущество, заложенное в пользу литовского Swedbank, было продано компании Benjaminu nams, которую представляет застройщик - эстонская компания Kapitel (ранее ELL. Real Estate).

Здание со всем оборудованием было продано за 4,82 млн евро без налога на добавленную стоимость (НДС). Процесс продажи и передачи имущества успешно завершен. 5 мая этого года объект недвижимости был перерегистрирован на нового владельца.

"Это третья сделка Newsec по отелям в странах Балтии в 2021 году. В процессе продажи дома Беньяминов мы увидели огромный интерес со стороны самых разных покупателей - девелоперов, групп инвесторов и особенно индивидуальных инвесторов. Покупатели ищут небольшие отели в хороших местах, чтобы оживить гостиничный бизнес после пандемии или превратить их в апартаменты под аренду", - сказал председатель правления Newsec LV Гирт Гринбергс.

Объект состоит из земельного участка площадью 2346 квадратных метров, на котором расположено четырехэтажное здание гостиницы и двухэтажное административное здание. Сюда также входит движимое имущество, насчитывающее более 2100 единиц - мебель, инвентарь и оборудование.

В доме также имеются ценные исторические объекты - отреставрированное пианино Латвийского союза писателей и шкаф, оформленный в стиле национального романтизма, кабинет Антона Беньямина, картина Лудольфа Либертса "Вид на Париж" и портрет Рудольфа Блауманиса работы Яниса Розенталса.

О продаже отеля без аукциона претенденту, который подаст наиболее выгодное предложение, было объявлено в конце мая 2020 года, а срок подачи заявок был установлен до 26 июня. Позднее срок был продлен до 31 августа, 16 октября, а затем до 26 октября.

Стоимость принудительной продажи этого объекта была установлена в размере 4 760 700 евро, в том числе стоимость недвижимости - 4,69 млн евро, стоимость движимого имущества - 70 700 евро.

В 4-звездочной гостинице Europa Royale Rīga расположены 60 номеров, ресторан, конференц-зал и три банкетных зала. Владелец гостиницы - Europa Group.