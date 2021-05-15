Известно, в каком самоуправлении больше всего инфицированных Covid-19

Расчеты производились на основании данных Центра профилактики и контроля заболеваний о случаях заболевания в самоуправлениях и данных Центрального статистического управления о численности населения в 2020 году.

В Акнистском крае Covid-19 болело или продолжает болеть 456 человек, что составляет 18,1% от общей численности населения - 2520 жителей. Это значительно больше, чем в других самоуправлениях Латвии, где этот показатель колеблется от 1,4% до 13%.

Латгалия - "впереди"

За Акнистким краем следуют четыре латгальских самоуправления: Аглонский край, где Covid-19 заразились 13% населения, Даугавпилсский - 11%, Резекненский и Вараклянский - по 10,7%.

Этот показатель выше 10% еще в двух самоуправлениях - Адажском и Балвском. В Прейльском крае инфицировано ровно 10% населения.

Наименьшее количество инфицированных до сих пор было в Алсунгском крае - всего 18 случаев Covid-19 или 1,4% от 1268 жителей. В двух других муниципалитетах этот показатель ниже 2% - в Наукшенском крае (1,8%) и Яунпиебалгском (1,9%).

Не более 3% от численности населения болели Covid-19 в Мерсрагском, Руцавском, Кандавском, Паргауйском и Павилостском краях.