На работе без масок смогут встречаться до 20 привитых или переболевших Covid-19 человек

Привитые и переболевшие Covid-19 смогут более свободно собираться в закрытой и контролируемой среде, например, трудовые коллективы в рабочих помещениях и на собраниях, любительские коллективы и спортивные команды.

Это будет распространяться только на постоянные коллективы, члены которых могут предъявить подтверждения вакцинации или перенесенного заболевания. В помещениях общего пользования и в дальнейшем нужно будет использовать маски и соблюдать дистанцию.

Требование использовать маски, дистанцироваться и соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности будут сохранены в местах, где одновременно находятся привитые или переболевшие люди и непривитые, а также в местах, где сложно убедиться в статусе человека. 13

Эти поправки не относятся к крупным мероприятиям в размере более 20 человек и группам, не являющимся постоянными.

Министерство здравоохранения указывает, что по этому принципу могут начать работать любительские коллективы и спортивные команды.