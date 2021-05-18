На работе без масок смогут встречаться до 20 привитых или переболевших Covid-19 человек

Привитые и переболевшие Covid-19 смогут более свободно собираться в закрытой и контролируемой среде, например, трудовые коллективы в рабочих помещениях и на собраниях, любительские коллективы и спортивные команды.
Это будет распространяться только на постоянные коллективы, члены которых могут предъявить подтверждения вакцинации или перенесенного заболевания. В помещениях общего пользования и в дальнейшем нужно будет использовать маски и соблюдать дистанцию.
Требование использовать маски, дистанцироваться и соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности будут сохранены в местах, где одновременно находятся привитые или переболевшие люди и непривитые, а также в местах, где сложно убедиться в статусе человека.
Эти поправки не относятся к крупным мероприятиям в размере более 20 человек и группам, не являющимся постоянными.
Министерство здравоохранения указывает, что по этому принципу могут начать работать любительские коллективы и спортивные команды.
Как сообщалось, уже в настоящее время вакцинированные от Covid-19 могут не соблюдать домашний карантин и самоизоляцию, а также не проходить рутинные тесты на рабочих местах. Также через 15 дней после полного завершения курса вакцинации можно не соблюдать самоизоляцию, прибывая в Латвию из стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.