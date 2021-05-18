Онкобольные и врачи просят правительство обеспечить финансирование для лечения

Письмо адресовано президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, руководителям комиссий Сейма, министрам, а также омбудсмену Юрису Янсонсу и др.

В чем причина?

Обращение связано с разработкой плана улучшения медицинских услуг в области онкологии на 2022-2024 гг. Авторы письма призывают высших должностных лиц участвовать в принятии решений о стратегическом, финансово обоснованном плане и предоставить необходимое финансирование для диагностики и лечения онкологических пациентов.

В письме подчеркивается, что жизненно необходимо финансирование на медикаменты для онкологических пациентов - в 2022 году на эти цели потребуется 28 млн евро, в 2023 году - 44 млн евро, в 2024 году - 55 млн евро. Дополнительное финансирование также необходимо для диагностики рака, создания регистра раковых заболеваний, разработки планов лечения пациентов, скрининга и профилактики, а также для приема на работу дополнительного медицинского персонала.

Авторы письма просят чиновников и омбудсмена отстоять потребности и права 160 тысяч онкологических пациентов в стране, чтобы они могли получить соответствующее лечение.

Ситуация в Латвии

В письме также отмечается, что в Латвии самый длинный срок доступности онкологических препаратов - 981 день с момента регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств, тогда как, например, в Дании этот срок составляет 86 дней. По мнению авторов письма, это ставит латвийских пациентов в неравное положение с пациентами из других европейских стран.

Министерство здравоохранения признает, что новые лекарства, включенные в список компенсируемых, показывают очень хорошие результаты лечения, но это требует финансовых ресурсов. Национальная служба здравоохранения указала, что для включения новых лекарств в список необходимы 28 млн евро.

Онкология в Латвии

В проекте "Основных принципов общественного здравоохранения на 2021-2027 годы" говорится, что онкология является одним из приоритетных направлений здравоохранения. В Латвии у мужчин чаще всего диагностируются злокачественные новообразования легких, предстательной железы (простаты) и толстой кишки (кишечника). У женщин чаще всего встречаются злокачественные новообразования груди, кожи, толстой кишки и шейки матки, отмечается в письме.