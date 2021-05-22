Латвия в упорной борьбе проиграла Казахстану в серии буллитов

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился поражением сборной Латвии со счётом 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). 125

Место в воротах сборной Латвии, как и в первом матче против Канады, занял Матис Кивлениекс, которому в первые 20 минут хватало работы. Хоккеисты из Казахстана активно прессинговали и были гораздо активнее, нанеся по нашим воротам 8 бросков. Латвия ответила четырьмя бросками.

Второй период также завершился вничью, но в отличие от первого - обеим командам удалось забросить шайбы. Сначала сборную Латвии вывел вперёд Лаурис Дарзиньш, который открыл счёт своим голам на чемпионате мира после передачи Каспара Даугавиньша.

После пропущенной шайбы казахи активизировались и это принесло свои плоды. За полторы минуты до перерыва Увис Балинскис нарушил правила и оставил команду в меньшинстве, чем практически сразу воспользовались соперники - счёт сравнял Александр Шин.

В третьем периоде команды также по разу поразили ворота друг друга. Сначала сборную Латвии вывел вперёд Рихард Букартс, но всего 12 минут спустя натурализованный казах Джесси Блэкер восстановил равновесие на табло.

В концовке периода казахи могли вырвать победу, но блестяще в воротах сборной Латвии действовал Матис Кивлениекс.

Не удалось определить победителя не только в основное время, но и в овертайме. Поэтому исход матча был определён в послематчевой серии буллитов, где более удачливыми оказались хоккеисты Казахстана. Решающий буллит реализовал Алексей Маклюков.

В параллельном матче, который проходил в Олимпийском спортивном центре, сборная Чехии уступила Швейцарии со счётом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Голами в составе чешской команды отметились Филип Хитил и Иржи Смейкал. Швейцария ответила точными бросками Тристана Шерве, а также Грегори Хофмана и Тимо Майера, которые оформили по дублю.

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира будет играть в одной группе с Канадой, Казахстаном, Германией, Италией, США, Финляндией, Норвегией и Италией, с которой подопечные Боба Хартли встретятся в понедельник, 24 мая.