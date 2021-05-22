Доходы директора Национального театра в прошлом году составили более 48 000 евро

Директор театра владеет землей в Кримулдском крае и автомобилем Škoda Kodiaq 2019 года выпуска. Также ему принадлежат доли капитала Panteons, общая стоимость которых составляет 1000 евро.

В прошлом году Вимба получил 20 центов в процентах от SEB banka, от Латвийской ассоциации профессиональных актеров - 41 евро, от Национального театра - 1588 евро, от Onair Studios - 352 евро, а от Seriālu mājas - 3044 евро. В свою очередь, в качестве заработной платы в Латвийском национальном театре Вимба получил 42 998 евро, но 780 евро от Национального театра указаны в декларации как другие доходы.

За 2020 год Вимба задекларировал доходы в размере 48 803 евро, а за 2019 год - 48 291 евро.

Министерство культуры назначило Яниса Вимбу членом правления Латвийского национального театра в 2018 году. В Национальном театре он работает актером с 2007 года, а с 2009 года ставит в этом театре спектакли.

Вимба окончил экономический факультет Латвийского сельскохозяйственного университета, а в Латвийской академии культуры получил степень бакалавра искусств и степень магистра театрального искусства.