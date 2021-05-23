Больше свободы для вакцинированных: призывают разрешить им посещать мероприятия

По ее мнению, вакцинированным людям стоило бы позволить наслаждаться культурной и спортивной жизнью куда свободнее, отказавшись от находящихся в силе полных запретов на деятельность.

Ирбина отметила, что введение такой практики в жизнь не должно доставить проблем, если будет реализована упомянутая Министерством здравоохранения в СМИ мобильная система.

"В то же время нужно сказать, что этот шаг - только первый шаг для восстановления деятельности сферы и его определенно не хватит. Скорее всего, сохранятся отдельные ограничения, например, на число посетителей, на соблюдаемую дистанцию, что значительно снижает экономическую жизнеспособность мероприятий, поэтому совершенно определенно необходимо продолжать механизмы поддержки, пока сфере в рамках ограничений не позволят работать хотя бы в объеме 60% от нормальных условий", - отметила член правления ассоциации.

Напомним, в Латвии с 20 мая в торговых центрах могут работать магазины с отдельным входом с улицы, предусматривают принятые правительством во вторник поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Ранее было разрешено работать магазинам, расположенным вне крупных торговых центров.

Поправки означают снятие ограничений для магазинов с отдельным входом с улицы в торговых центрах с общей торговой площадью более 7000 квадратных метров.