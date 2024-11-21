Видео Единый билет на Rīgas satiksme и поезд уже в следующем году? Сколько он будет стоить?

"Это пилотный проект для проверки того, как он работает в целом. После этого, если оно будет успешно работать, его можно будет распространить и на другие районы", - сказал Ратниекс.

В первоначальном предложении Министерства сообщения предусмотрено, что 1,50 евро от стоимости билета получит Rīgas satiksme, а 0,50 евро - Pasažieru vilciens.

Pasažieru vilciens получит еще один евро в виде гранта от государства.

Министерство финансов, которое концептуально поддерживает проект, но предупреждает, что не сможет выделить на него дополнительные, непредвиденные средства, пока не будет предоставлено дополнительных разъяснений по поводу распределения субсидий и количества пассажиров.

"Запланированное финансирование на 2024 год должно быть направлено на реализацию проекта в этом году, Минтранс не сможет использовать это финансирование в последующие годы, поскольку это приведет к незапланированному увеличению дефицита бюджета следующих лет, а мы не можем себе этого позволить", - сказал представитель Минфина.

Пилотный проект планируется реализовать уже в следующем году, а покупка билетов, скорее всего, будет происходить через различные приложения, например Mobilly и другие.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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