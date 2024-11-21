План создания единого билета на общественный транспорт и пассажирские поезда в Риге начинает обретать реальные очертания. При благоприятном развитии событий пилотный проект может быть запущен уже в следующем году. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Единый билет на Rīgas satiksme и поезд уже в следующем году? Сколько он будет стоить?
Первоначально единый билет будет действовать только для пассажиров поездов в Риге, а также в Бабите и Баложи. Сколько это может стоить и где можно будет приобрести билеты?
Интерес к единому билету на транспорт уже не первый год проявляют различные политики Риги и Рижского района, но пока все остается лишь на уровне пожеланий.
Самой большой проблемой было договориться с государством о модели финансирования, но теперь решение найдено, и проект может двигаться вперед.
"Идея заключается в том, чтобы был билет, который стоит два евро, и вы могли бы ездить в зоне А, которая предназначена для поезда, плюс на транспорте Rīgas satiksme по одному билету. Таким образом единый билет будет стоить два евро, а не 1,50 евро плюс железнодорожный билет", - объясняет вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).
Сначала проект планируется сделать в качестве пробного варианта, поэтому он будет охватывать только зону А железнодорожных маршрутов - это означает, что единый билет можно будет использовать при поездке в Бабите, Баложи, Дарзини, Юглу и Вецаки.
"Это пилотный проект для проверки того, как он работает в целом. После этого, если оно будет успешно работать, его можно будет распространить и на другие районы", - сказал Ратниекс.
В первоначальном предложении Министерства сообщения предусмотрено, что 1,50 евро от стоимости билета получит Rīgas satiksme, а 0,50 евро - Pasažieru vilciens.
Pasažieru vilciens получит еще один евро в виде гранта от государства.
Министерство финансов, которое концептуально поддерживает проект, но предупреждает, что не сможет выделить на него дополнительные, непредвиденные средства, пока не будет предоставлено дополнительных разъяснений по поводу распределения субсидий и количества пассажиров.
"Запланированное финансирование на 2024 год должно быть направлено на реализацию проекта в этом году, Минтранс не сможет использовать это финансирование в последующие годы, поскольку это приведет к незапланированному увеличению дефицита бюджета следующих лет, а мы не можем себе этого позволить", - сказал представитель Минфина.
Пилотный проект планируется реализовать уже в следующем году, а покупка билетов, скорее всего, будет происходить через различные приложения, например Mobilly и другие.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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